Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
20.06.2026 12:11
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Dinar'da yapılan operasyonda 40,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 40,84 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada 40,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda araçta bulunan Ş.T. isimli şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.T., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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