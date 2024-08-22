Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda esrar maddesi, kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde ikamet eden G.Y. isimli şahsın ikametinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine ekipler, narkotik tespit köpeği ile birlikte şahsın ikametinde ve aracında arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 100 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikatın başladığı açıklandı. - AFYONKARAHİSAR