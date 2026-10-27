Denizli'de belediye operasyonu: Başkan Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de belediye operasyonu: Başkan Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan gözaltına alındı

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Denizli\'de belediye operasyonu: Başkan Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan gözaltına alındı
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Merkezefendi Belediyesi'ni hedef alan operasyon kapsamında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı. Polis ekipleri belediye binasında ve Doğan'ın evinde arama yapmayı sürdürüyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA VE EVDE ARAMA

Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de belediye operasyonu: Başkan Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan gözaltına alındı - Son Dakika
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