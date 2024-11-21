Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da 26 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Operasyonda M.M.M. ve E.K. isimli şahıslar yanlarında 26 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR