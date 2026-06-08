Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu
08.06.2026 16:45
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Polis, operasyonla 3 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 508 sentetik ecza ele geçirip 1 şüpheliyi tutukladı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ve 508 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden G.G. isimli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli G.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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