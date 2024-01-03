Afyonkarahisar\'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 20,08 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından Y.U. ve İ.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR