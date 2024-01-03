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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 20,08 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
03.01.2024 - 11:57,
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 20,08 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından Y.U. ve İ.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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