Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu
01.07.2026 12:36
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Minibüs koltuk döşemelerinde 3 kg uyuşturucu bulundu, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir minibüsün koltuk döşemelerinin içine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik polislerinin otomobilde gerçekleştirdiği detaylı ve titiz aramalar neticesinde, uyuşturucu maddenin aracın koltuk döşemelerinin içerisine gizlendiği tespit edildi. Eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda toplam 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun ardından araçta bulunan E.A. ve H.M. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheli E.A. hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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