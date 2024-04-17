Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı 3 şüpheliyi uyuşturucu suçundan gözaltına aldı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şüpheli şahsı uyuşturucu kullanmak ve satışını yapmak suçundan gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Ş.G.K. ve İ.Ö. isimli şahısların, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar il merkezinde inşaat halinde bulunan bir binada kullandığı ve satışını yapmak için sakladıkları yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda, 4 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ele geçirdi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken meydan gelen olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR