Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 3 şüpheli şahsın kentte uyuşturucu madde satacağını belirledi. Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Ö.C., E.G., ve D.Y., isimli şahısların, il dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'ın ilçe ve beldelerinde uyuşturucu kullanıcısı şahıslara satacağı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahısların ikametinde yapılan arama sonucunda; 787 adet sentetik ecza hap, 3 adet cep telefonu, 3 bin 450 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, gözaltına alınırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR