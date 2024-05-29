Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Kullanmak, Bir Kişi Ticaret Yapmak Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Kullanmak, Bir Kişi Ticaret Yapmak Suçundan Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Kullanmak, Bir Kişi Ticaret Yapmak Suçundan Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Yarenler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda bir kişiyi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaparken, bir kişiyi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Operasyonda 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

29.05.2024 10:58
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü merkez Yarenler Mahallesi'nde yaptığı operasyonda bir şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaparken, bir şahsı da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yarenler Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İ.B. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. A.A. İsimli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Kullanmak, Bir Kişi Ticaret Yapmak Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Kullanmak, Bir Kişi Ticaret Yapmak Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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