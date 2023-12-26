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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yeni yıl öncesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 109 adet ecstasy, 11 gram metamfetamin, 65 gram tütünle karışık esrar, 5 gram skunk maddesi ve 3 gram kokain maddesi bulundu. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
26.12.2023 - 10:46,
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yeni yıl öncesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesinde bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 109 adet ecstasy, 11 gram metamfetamin, 65 gram tütünle karışık esrar, 5 gram skunk maddesi, 3 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayda O.K., isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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