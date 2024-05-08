Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Satıcısı ve Cinsel İstismar Zanlıları Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma ve cinsel istismar suçlardan aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde G.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., Salar beldesi ve Bolvadin ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR