Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Cinsel İstismar Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Cinsel İstismar Zanlıları Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Satıcısı ve Cinsel İstismar Zanlıları Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satma ve cinsel istismar suçlarından aranan 2 şahsı yakaladı. G.A. isimli şahıs uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranırken, M.K. ise Salar beldesi ve Bolvadin ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 07:14
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma ve cinsel istismar suçlardan aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde G.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., Salar beldesi ve Bolvadin ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Cinsel İstismar Zanlıları Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Cinsel İstismar Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
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