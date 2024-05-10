Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması ve tespiti için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., isimli şahsı kent merkezinde yakaladı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?