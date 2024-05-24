Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 2 şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu haplar, tabanca ve kelepçe ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.G.A. ve E.A., isimli şahısların uyuşturucu madde imal edip sattıkları yönünde bilgi aldı. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahısların Dinar ilçesi Aktoprak köyündeki evlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 30 adet uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 17 adet boş mermi kovanı, 3 adet mermi, kelepçe ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR