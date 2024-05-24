Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.G.A. ve E.A. isimli şahısların uyuşturucu madde imal edip sattıkları bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucunda şahısların evlerine düzenlenen baskında uyuşturucu haplar, tabanca, kelepçe ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

24.05.2024 09:21
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 2 şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu haplar, tabanca ve kelepçe ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.G.A. ve E.A., isimli şahısların uyuşturucu madde imal edip sattıkları yönünde bilgi aldı. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahısların Dinar ilçesi Aktoprak köyündeki evlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 30 adet uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 17 adet boş mermi kovanı, 3 adet mermi, kelepçe ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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