Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu suçundan aranan bir şahsı yakaladı.
Operasyon kapsamında, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
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