Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.Ö. ve H.A.Ş. isimli 2 şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 4 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 10:14
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Ö. ve H.A.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler şüphelilerin kullandıkları aracı Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada 4 gram alüminyum folyoya sarılı esrar, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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