Afyonkarahisar\'da yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yağma suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen titiz çalışmalarını sürdürüyor. ekipler, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Z.B. isimli şahıs, Çay ilçesinin Yeşilyurt köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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