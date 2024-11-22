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Afyonkarahisar'da Yangın Faciası

Afyonkarahisar\'da Yangın Faciası

Yangında hayatını kaybeden kadın, cep telefonunu almak için geri döndü. Cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

22.11.2024 12:44
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Afyonkarahisar'da dün bir restoranda meydana gelen yangında hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz kadının yangından kurtulduğu, ancak çalıştığı mutfakta kalan cep telefonunu almak için tekrar geri girince çıkamadığı iddia edildi.

Afyonkarahisar- İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda dün müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturmuştu. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınmıştı. Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Hanım Çakır (44), merkeze bağlı Salar beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenilen Hanım Çakır'ın iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştığı belirtildi. Yangından kurtulan kadının çalıştığı yerde unuttuğu cep telefonunu almak için geri girdiği ve bir daha çıkamadığı öğrenildi.

Ölen karısının arkasından feryat etti

Yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edilen Çakır'ın cenazesi, memleketi Salar beldesinde Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde Yahya Çakır ölen karısının arkasından, "4 evladım yetim kaldı. Karagözlü anam, ben ne yapacağım" diyerek feryat etti.

Cenaze törenine AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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