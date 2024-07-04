Afyonkarahisar\'da Yaralı Ebabil Kuşu Koruma Altına Alındı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan ve Türkiye'de eşine ender rastlanan 'Ebabil' kuşu koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesi Pınarlı köyünde devriye gezen jandarma ekipleri yaralı halde yavru bir kuş olduğunu ve uçamadığını fark etti. Ekipler ardından jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler uçamayan kuşun Türkiye'de eşine ender rastlanan kuş türlerinden biri olan Ebabil olduğunu belirledi. Ekipler sonrasında tedavisinin yapılmasını müteakip yaşam alanına bırakılmak üzere Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR