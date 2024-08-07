Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinden Geçmeye Çalışan Şahsa Çarpan Sürücü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışan şahsa çarpıp ardından arkasına bile bakmadan kaçan sürücü jandarma ekiplerinin kamera incelemeleri sonrası yakalandı.

Olay, kent merkezi Maraşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yaya geçidinden geçmeye çalışan D.Ç.'ye (49) plakası belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Hastaneye kaldırılan D.Ç., tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan kamera incelemeleri sonrası jandarma ekipleri kaçan sürücünün kullandığı aracın plakasının 03 YC 891 olduğunu ve Nuribey beldesine giriş yaptığı tespit etti. Ardından sürücünün peşine düşen ekipler aracı kullanan kişinin A.P., olduğunu belirledi. Şahıs ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR