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Afyonkarahisar'da Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, hayvanlar için yem hazırlamak için yem karma makinesinin üzerine çıkan 27 yaşındaki Furkan Şahin, dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'e müdahale etti ancak genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 10:24,
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Afyonkarahisar'da yem karma makinesinin içine düşen 27 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Başmakçı ilçesi Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Şahin isimli genç hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şahin makinenin içine düştü. Durumu gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunun yarısı makinenin içerisinde olan Şahin'e müdahale etti. Ancak Şahin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası talihsiz gencin cansız bedeni Başmakçı Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından makinenin içerisinden çıkarıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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