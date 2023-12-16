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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir traktör ile 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
16.12.2023 - 13:28,
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Afyonkarahisar' da biri traktör 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, İsce4hisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş., idaresindeki 43 VH 862 plakalı traktör ile H.S.Ö., kontrolündeki 06 CVH 104 plakalı araç çarpıştı. Ardından aynı istikamette seyir halinde olan K.Ç., yönetimindeki 03 UU 041 plakalı otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör yola devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ö.Ş., traktörde bulunan H.Ç. ve araç sürücüsü H.S.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından olay yerine gelen çekici yardımı ile yola devrilen traktör kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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