Afyonkarahisar'da izinsiz havai fişek ve meşale bulunduran züccaciye mağazasına baskın yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da izinsiz havai fişek ve meşale bulunduran züccaciye mağazasına baskın yapıldı

Afyonkarahisar\'da izinsiz havai fişek ve meşale bulunduran züccaciye mağazasına baskın yapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Dükkana yapılan baskında 13 kutu içerisinde 118 adet meşale ele geçirildi ve dükkan sahibi gözaltına alındı.

19.02.2024 10:39
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından izinsiz havai fişek ve meşale zaten bir züccaciye mağazasına yapılan baskında 13 kutu içerisinde 118 adet meşale ele geçirildi.

Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Döğer beldesinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Dükkana baskın yapan ekipler yaptıkları aramada 13 kutu içerisinde 118 adet meşale ele geçirdi. Olay sonrası dükkan sahibi olan A.S., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da izinsiz havai fişek ve meşale bulunduran züccaciye mağazasına baskın yapıldı - Son Dakika

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