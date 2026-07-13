Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna memleketi Uşak'ta uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna memleketi Uşak'ta uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna memleketi Uşak\'ta uğurlandı
13.07.2026 15:12  Güncelleme: 15:24
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında eşi ve 8 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur, memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında eşi ve 8 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur, memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Samur idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atması sonucu sürücü Hasan Samur (27) ile eşi Zehra Özkan Samur (26) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden Hasan Samur'un cenazesi, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesindeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından Uşak İl Jandarma Komutanlığı tören mangasının eşliğinde beldede bulunan Ulu Cami'ne getirilen Samur için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Duaların ardından Hasan Samur'un cenazesi, Yeleğen Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş, eşi Zehra Özkan Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, aynı kazada hayatını kaybeden Zehra Özkan Samur ile 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'un ise Kayseri'nin Talas ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Cenaze törenine Uşak Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme Belediye Başkan Vekili Zeki Işık, Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, Eşme İlçe Emniyet Müdürü Metin Altın, Eşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna memleketi Uşak'ta uğurlandı - Son Dakika

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