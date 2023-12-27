Afyonkarahisar Emirdağ\'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde toplum huzurunun arttırılması amacıyla güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Banaz ile ilçe jandarma ve ilçe emniyet personellerinin katılımıyla genel güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçede mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken ayrıca oluşabilecek olumsuzluklara karşın alınabilecek tedbirler üzerinde istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR