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Afyonkarahisar Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, toplum huzurunun arttırılması amacıyla güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirildi ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Afyonkarahisar Emirdağ\'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
27.12.2023 - 12:21,
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Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde toplum huzurunun arttırılması amacıyla güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Banaz ile ilçe jandarma ve ilçe emniyet personellerinin katılımıyla genel güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçede mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken ayrıca oluşabilecek olumsuzluklara karşın alınabilecek tedbirler üzerinde istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Osman Bilici, Jandarma, Emirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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