Afyonkarahisar Emirdağ'da tırla çarpışan kamyonet devrilmedi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da tırla çarpışan kamyonet devrilmedi, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ\'da tırla çarpışan kamyonet devrilmedi, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Camili mevkiinde tır ile 16 JD 861 plakalı kamyonet çarpıştı ve kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Yaralı Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken aracın devrilmemesi olası bir facianın önüne geçti, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazada aracın devrilmemesi ise yaşanabilecek bir facianın önünü geçti.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Camili mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin ve tırın plakasının henüz öğrenilemediği kazada, 16 JD 861 plakalı kamyonet ile tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonette bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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