Afyonkarahisar Gebeceler'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Gebeceler beldesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 03 AFJ 165 plakalı otomobil, K.A. yönetimindeki 70 BB 621 plakalı traktör ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. ve R.G.T. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.