Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 105 okul ve çevresi denetlendi, 345 şahıs sorgulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 105 okul ve çevresi denetlendi, 345 şahıs sorgulandı

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Afyonkarahisar\'ın ilçelerinde 105 okul ve çevresi denetlendi, 345 şahıs sorgulandı
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Afyonkarahisar'da polis, eğitim güvenliği için il merkezi ve ilçelerde okul, park ve yurt çevresinde denetim yaptı. İl merkezinde 32 okul ve çevresi denetlenirken 1 araca ceza uygulandı; ilçelerde 105 okul ve çevresi kontrol edildi, 345 şahıs sorgulandı, suç unsuruna rastlanmadı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park ve bahçeler, yurt çevreleri ile çeşitli işletmelerde eş zamanlı uygulamalar yaptı.

İl merkezinde yürütülen çalışmalarda; 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe kontrol edildi. Uygulama kapsamında 115 şahıs ile 10 aracın UAP/GBT sorgusu yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen 1 araca cezai işlem uygulandı.

İlçelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise ekipler adeta kuş uçurtmadı. 105 okul ve çevresi, 29 park ve bahçe, 38 kafe, 26 market ve büfe, 10 yurt çevresi, 10 metruk bina, 10 internet kafe, 8 oyun salonu ve 5 iddaa bayii detaylı şekilde denetlendi.

İlçelerdeki kontrollerde 345 şahıs ve 15 araç sorgulanırken yapılan incelemelerde herhangi bir suç veya suç unsurına rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 105 okul ve çevresi denetlendi, 345 şahıs sorgulandı - Son Dakika
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