Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca\'da silah ruhsatlılara kazaları anlattı

Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsatlılara kazaları anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsatı olanlara seminer düzenledi. Seminerde ruhsat ve silah kullanımı anlatıldı, özellikle kaza ve yaralanmalar konusunda bilgi verildi; bilgilendirmelerin süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silah ruhsatı bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, silah ruhsatı sahibi vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Faaliyet kapsamında vatandaşların silah ruhsatı ve silah kullanımıyla ilgili konularında bilgiler verilerek, özellikle silahla yaşanan kazalar ve yaralanmalar konusunda bilgilere verildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının vatandaşları bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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