Afyonkarahisar Sandıklı'da sahte alkol operasyonunda 76 litre ele geçirildi, 1 gözaltı
Sandıklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 12 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır malt kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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