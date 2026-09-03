Afyonkarahisar Sandıklı'da sahte alkol operasyonunda 76 litre ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Sandıklı'da sahte alkol operasyonunda 76 litre ele geçirildi, 1 gözaltı

Afyonkarahisar Sandıklı\'da sahte alkol operasyonunda 76 litre ele geçirildi, 1 gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 12 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır malt kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Sandıklı, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Sandıklı'da sahte alkol operasyonunda 76 litre ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:07:31. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı'da sahte alkol operasyonunda 76 litre ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement