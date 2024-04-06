Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Atlıhisar Ortaokulu\'nda kütüphane açılışına katıldı

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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Ortaokulu'nda kütüphane açılışına katıldı.

Atlıhisar Köyü Ortaokulu Kütüphane açılışında öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Han daha sonra eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu Kütüphanesinin hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Han, ardından öğrenci ve öğretmenlerle güzel bir vakit geçirerek günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından köyden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR