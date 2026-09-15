Afyonkarahisar Şuhut'ta arazi yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kınıkörenleri mevkiinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Kınıkörenleri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şuhut Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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