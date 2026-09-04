Afyonkarahisar Şuhut'ta motosiklet şarampole devrildi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Şuhut'ta motosiklet şarampole devrildi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Şuhut\'ta motosiklet şarampole devrildi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyü yakınlarında motosikletin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü Alperen Akkuzu ağır yaralandı. Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaşındaki Akkuzu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da motosikletin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İcikli köyü yolunda seyir halinde olan Alperen Akkuzu idaresindeki 03 AHK 881 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akkuzu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkuzu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Şuhut'ta motosiklet şarampole devrildi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kalbi tam iki kez durdu Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Melih Gökçek yarın ifade verecek Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var Melih Gökçek yarın ifade verecek! Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var

09:28
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
09:22
Girne’deki gemi faciasında ölü sayısı 12’ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
09:18
Eski bakan hakkında olay rapor Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
08:49
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
08:00
Türkiye’nin dev zincir marketine milyonluk fatura Tutar belli oldu
Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 09:46:25. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta motosiklet şarampole devrildi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement