Afyonkarahisar Şuhut'ta Tescilsiz Motosiklet Denetimi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis tarafından tescilsiz motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Denetim Şuhut ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimin amacının

yaz aylarının gelmesi motosiklet kullanımlarının artması nedeni ile kazaların önüne geçmek amacıyla yapıldığı kaydedildi. Denetimde tescilsiz, eksikleri bulunan motosikletler çekici yardımı ile trafikten men edilerek kask kullanmayan, eksikleri bulunan motosikletlere de gerekli cezai işlemleri uygulandı. Uygulamaların gece gündüz artarak devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR