Afyonkarahisar Valisi Kurban Bayramı için Asayiş Tedbirlerini Açıkladı

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, il genelinde asayiş ve huzurun temini noktasında 8 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Kurban Bayramı dolayısıyla huzur ve asayişin temini için gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

Vali Yiğitbaşı toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte uyuşturucudan, teröre, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir titizlikle çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve yaz ayları nedeniyle vatandaşların iller arası hareketliliğinin artacağına değinen Vali Yiğitbaşı, vatandaşların emniyetli bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Kurban Bayramı tedbirleri konusunda da bilgiler veren Vali Yiğitbaşı "12 Haziran 2024 Çarşamba gününden itibaren yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Bu çerçevede emniyet ve trafik tedbirleri ile çalışmalara başlıyoruz. Emniyet ve jandarma birimleri olarak 129 trafik ekibi, 729 asayiş ekibi olmak üzere toplam 2 bin 506 personel ile bayram süresince ekiplerimiz sahada olacaklar. Tüm güzergahlarda radar uygulamalarımız olacak, radar uygulamasını gece saatlerinde de mutlaka yapacağız. Çünkü istatistikler bize gösteriyor ki yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ı aşırı hızdan kaynaklanmaktadır. En çok üzerinde duracağımız husus da bu olacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR