Afyonkarahisar Valisi öğrenci yurtlarındaki güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından video konferans sistemi üzerinden düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler ile öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alınarak, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.