Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Küçükçekmece su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden minik Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

06.05.2024 22:09  Güncelleme: 22:18
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Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden minik Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beş yaşındaki Edanur Gezer Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, bugün avukatı ile birlikte Küçükçekmece adliyesine gelerek savcılığa teslim olmuştu.

Ali Sukas şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. İfade işlemi tamamlan Ali Sukas adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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