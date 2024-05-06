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Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Küçükçekmece adliyesine gelerek savcılığa teslim oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden minik Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, savcılığa teslim oldu.

Beş yaşındaki Edanur Gezer Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis operasyonuyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, bugün avukatı ile birlikte Küçükçekmece adliyesine gelerek savcılığa teslim oldu. Ali Sukas şüpheli sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.