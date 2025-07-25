Ağaç tepesinden bikinili poz! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü

Başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz hafta Uzak Şehir dizisinin genç oyuncusu Yaren Güldiken ile Datça'da görüntülenmiş, samimi halleri ikilinin aşk yaşadığına dair iddiaları beraberinde getirmişti.

İddiaların ardından sessizliğini bozan Yaren Güldiken, tatilin özel bir buluşma olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok."

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Pakize Sancak karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Güldiken, şu sıralar tatiline yalnız devam ediyor. Gün boyu güzel havanın tadını çıkaran genç oyuncu, doğayla baş başa kaldığı anları sosyal medyada paylaşıyor.

Son olarak bikinisiyle bir ağacın üzerinde verdiği pozla gündeme gelen Güldiken, bu karesine düşündüren bir not ekledi:

"Doğa bana aidiyetimi hatırlatırken, zerre kadar oluşumu da hatırlatıyor hep. Dünya senin etrafında dönmüyor diyor; ne övülürken ne yerilirken. Size de iyi gelsin, dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Tabi arzunuz tam tersinin olması değilse." Genç oyuncunun bu paylaşımı, hayranları tarafından hem beğeni hem de merakla karşılandı.