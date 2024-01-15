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Ağaçların şarampole uçmaktan kurtardığı otobüs şoförüne yaşlı kadın yolcu moral verdi - Son Dakika
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Ağaçların şarampole uçmaktan kurtardığı otobüs şoförüne yaşlı kadın yolcu moral verdi

Antalya'da yayla yolundan dönen bir otobüs şarampole devrildi. Şoför ve yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşlı kadın, şoföre moral vererek destek oldu.

Ağaçların şarampole uçmaktan kurtardığı otobüs şoförüne yaşlı kadın yolcu moral verdi
15.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:16
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Ağaçların şarampole uçmaktan kurtardığı otobüs şoförüne yaşlı kadın yolcu moral verdi

Korku yaşayan şoförü yaşlı kadın," Korkma oğlum gel kuzum" diye destek oldu

Otobüsün devrilmesine ağaçlar engel oldu, şans eseri şoför ve yolcu kazadan yara almadan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da yayla yolundan dönen şehiriçi yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazayı şoför ve yolcu yara almadan atlattı. Yaşlı kadın büyük korku yaşayan şoföre," Korkma oğlum gel kuzum" diyerek moral verdi.

Kaza saat 08.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi, Pınarbaşı mevkinde meydana geldi. Rıza Avcı (24)idaresindeki 515 levhalı 07 AU 733 plakalı şehiriçi halk otobüsü Söğüt Cuması yaylasından yolcu Şükriye Orhan'ıaldıktan sonra kent merkezine doğru dönüşe geçti. Yavaş bir şekilde iniş yapan Avcı, tekerlerin mıcırda kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs sağ tarafındaki şarampole devrildi. Otobüsün yuvarlanmasına ise ağaçlar engel oldu. Avcı, kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför Rıza Avcı, yolcusu Şükriye Orhan'ı da güvenli şekilde dışarı çıkarmayı başardı. Ambulansta ilk kontrolü yapılan Orhan'ın sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye gitmedi. Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Telefonla yakınlarını arayan Dudu Orhan, "Uçtuk uçtuk, araba otobüs uçtu. Bu geldi başıma. Otobüs uçtu uçtu. Çandıra iniyorduk çok kötü uçtuk. Ölümden döndük dudu. Ben içindeydim demire tutundum uçtuk çok korktuk. Araba hızlı değildi. Hızlı girse çamların tepesine çıkardık. Ağrılarım var ama iyiyim. Tansiyonum yükselmiş. Çok korktum. Hızlı olsa ah bir gör. Önde oturuyordum, beni şoför çıkardı" dedi.

Orhan, büyük korku yaşayan şoför Avcı'yı ise, Korkma oğlum gel kuzum" diyerek moral vermeye çalıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağaçların şarampole uçmaktan kurtardığı otobüs şoförüne yaşlı kadın yolcu moral verdi - Son Dakika


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