Ağayeri Köyü'nde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağayeri Köyü'nde Yangın

Ağayeri Köyü\'nde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski'de hububat deposunda çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde hububat deposu ve paketleme alanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin desteğiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ağayeri köyünde bir üreticinin nohut ve kuru fasulye gibi ürünleri depoladığı ve paketleme yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere köy sakinleri su tankeri ile destek verdi. Yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu hububat deposu ve paketleme alanında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan ürün ve malzemeler de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağayeri Köyü'nde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Enes Ünal vitesi 5’e taktı, takımına turu getirdi Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı Yaralılar var
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 21:25:54. #7.12#
SON DAKİKA: Ağayeri Köyü'nde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement