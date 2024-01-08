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Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı\'da jandarma ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
08.01.2024 - 14:59,
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Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Patnos ilçesinde JASAT'lar tarafından, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak " suçlarından aranan ve hakkında 10 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Jandarma, Patnos, Ağrı, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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