Ağrı\'da 1390 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Ağrı'da jandarma ekiplerince uygulama noktasında yapılan aramada bin 390 paket sigara yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyadin ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrol ve uygulama noktasında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 390 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI