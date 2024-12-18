Ağrı'da 18 bin 700 sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 18 bin 700 sahte dolar ele geçirildi

Ağrı\'da 18 bin 700 sahte dolar ele geçirildi

Doğubayazıt'ta yapılan operasyonda 18 bin 700 sahte Amerikan doları bulundu, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

18.12.2024 20:57
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde R.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 96 adet 100'lük ve 182 adet 50'lik sahte Amerikan doları olmak üzere toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli R.A. hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 18 bin 700 sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika

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