Ağrı\'da 2 Bin 667 Paket Gümrük Kaçağı Sigara ve 3,5 Milyon Lira Değerinde Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ve gümrük ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 bin 667 paket gümrük kaçağı sigara ve 3,5 milyon lira değerinde bin 500 paket elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde, bin 927 paket gümrük kaçağı sigara, yaklaşık piyasa değeri 3,5 milyon lira olan bin 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Ekipler, Taşlıçay ilçesinde, yol kontrolü ve emniyeti uygulaması esnasında iki araçta yaptıkları aramada ise 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI
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