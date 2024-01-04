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Ağrı'da 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada, bir çekiciye bağlı dorsede gizlenmiş 2 koli içerisinde 2 Milyon 750 Bin lira değerinde gümrüklenmiş 1.260 şişe tıbbi ilaç (Botoks) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ağrı\'da 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi
04.01.2024 - 15:04,
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Ağrı'da, Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada yük içerisine gizlenmiş 2 koli içerisinde, gümrüklenmiş değeri 2 Milyon 750 bin lira olan  bin 260 şişe tıbbi ilaç (Botoks) ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Jandarma, İran, Ağrı, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi - Son Dakika
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