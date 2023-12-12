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Ağrı'da 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da 22 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Ağrı\'da 22 kişi gözaltına alındı
12.12.2023 - 15:22,
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Ağrı'da 7 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik başlatılan 3 aylık çalışma süresinin ardından Ağrı Patnos merkezli 7 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyon doğrultusunda 1 adet AK47 uzun namlulu tüfek, 27 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca şarjörü, 654 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 fişeği, 6 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 22 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Patnos, Ağrı, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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