Ağrı\'da 22 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da 7 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik başlatılan 3 aylık çalışma süresinin ardından Ağrı Patnos merkezli 7 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyon doğrultusunda 1 adet AK47 uzun namlulu tüfek, 27 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca şarjörü, 654 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 fişeği, 6 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 22 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlatıldı. - AĞRI
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