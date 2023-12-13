 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, 4 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı\'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
13.12.2023 - 10:55,
Abone Ol

Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, 4 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ağrı Valiliği, Doğubeyazıt, Ağrı, Güvenlik, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:31
Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:29
Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
10:22 Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor
10:14 Cinsel ilişkiye girdiği arkadaşını öldüren adam, ağırlaştırılmış müebbet yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 11:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement