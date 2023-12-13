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TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor•
Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, 4 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI
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