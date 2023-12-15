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Ağrı'da 6 kilo külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 6 kilo külçe altın ele geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde yaptıkları aramada, ayakkabılarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 11 milyon lira olan 6 kilo külçe altın buldu. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Ağrı\'da 6 kilo külçe altın ele geçirildi
15.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:03
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Ağrı'da piyasa değeri 11 milyon olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların ayakkabılarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 11 milyon lira olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Ağrı Valiliği, Doğubeyazıt, Ağrı, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 6 kilo külçe altın ele geçirildi - Son Dakika


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