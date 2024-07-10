Ağrı\'da Araç Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Ağrı'da direksiyon hakimiyetinim kaybedilmesi sonucu yoldan çıkan araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 08.40 sıralarında Hamur ilçesi istikametinden Ağrı merkezi seyir halinde olan 58 ADF 766 plakalı araç sürücüsü M.A., 100. Yıl Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol dışına çıkarak yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Kazada sürücü M.A. ile araçtaki yolcular A.Y., S.Y. ve U.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI